السفير الأمريكي يصف السعودية بكلمات مؤثرة بعد تطعيمه بلقاح كورونا

قال السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، إن التنظيم في المملكة رائع والاحترافية عالية، وقد كنت أول السفراء الذين يتلقون لقاح كورونا في المملكة وأردت بذلك أن أظهر للجالية الأمريكية في السعودية والبالغ عددهم 80 ألفًا أنه آمن وفعال.

وأضاف «أبي زيد» لـ«الإخبارية»، لا أستطيع الثناء على المملكة بما فيه الكفاية، فهذه الكفاءة تجسد الواقع، أريد أن أشكر السعودية على هذه الفرصة لرؤية الكوادر الصحية في المملكة التي نشعر بوجودنا فيها، ولو كان هناك مكان آمن للتواجد فيه خلال جائحة كورونا فهو المملكة العربية السعودية.



وتلقى السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا «كوفيد -19»، مؤكدًا مأمونية وفعالية اللقاح.

وذكرت السفارة الأمريكية بالرياض عبر -تويتر- أن السفير الأمريكي جون أبي زيد، تلقى الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد - 19». مشيرة إلى أن السفير قال خلال زيارته لمركز اللقاح: «أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال».