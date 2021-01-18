الحيزان: «كتلة هوائية باردة» على السعودية خلال أيام

توقَّع خبير الأرصاد نزيه الحيزان، اليوم الإثنين، أن تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة، تعمق الكتلة الهوائية الباردة في أجوائها.

وقال الحيزان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن تلك الكتلة الهوائية ناتجة عن منخفض قطبي يؤثر على بلاد حوض المتوسط، وستتعمق بالتدرج حتى منتصف الأسبوع المقبل وتؤثر على كل قطاعات المملكة بنسب متفاوتة.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، مع نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، واحتمال سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

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