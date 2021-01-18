«طقس الثلاثاء»: انخفاض الحرارة.. وثلوج محتملة على مرتفعات تبوك

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة، مع نشاط الرياح السطحية على سواحل من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، واحتمال سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

ويشهد البحر الأحمر، هبوب رياح سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج، فيه متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما يشهد خليج العرب رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، بمعظم المناطق:

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