مدير تعليم ألمع يلتقي عددًا من طلاب المدارس

وناقش خلال لقائه بالطلبة نجاحات منصة مدرستي وأبرز النتائج المتحققة خلال الفصل الدراسي الأول، وكيفية الاستمرار على النهج المميّز الذي قطفوا ثماره بالتشارك مع معلميهم وأسرهم، مؤكدًا دعم كافة فرق العمل والأقسام ذات العلاقة بإدارة التعليم لتذليل التحديات التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني والتقني في سبيل إنجاح عمليات التعليم والتعلم عن بعد لمواكبة الآمال والطموحات التي تتطلع إليها وزارة التعليم وتحقيقًا لمستهدفات التعليم في إكسابهم المعارف والمهارات التي تتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل وتسهم في تهيئتهم لوظائف المستقبل وريادة الأعمال واختيار المسار العلمي الصحيح.
وأشاد العمري بجهود قادة وقائدات المدارس والكادر التعليمي والإداري في المجتمع التعليمي الذين لم يدخروا جهدًا في تجاوز العقبات والتحديات ومواصلة النجاحات والعطاء المثمر الذي انعكس بالشكل الإيجابي على استمرار عمليات التعليم عن بعد.
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