السعودية اليوم / اليونان تسجل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان 320 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 15 شخصا عند دخولهم البلاد، إضافة إلى وفاة 19 شخصا آخرين.

وأوضحت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان اليوم أن عدد المصابين منذ اكتشاف الجائحة في البلاد بلغ 148 ألفا و925 شخصا​​​, كما يبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي 69 عاما، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1031 شخصا.

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19:42ت م

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