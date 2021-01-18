السعودية اليوم / السودان تسجل 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجلت السودان 549 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و279 حالة، بينها 1603 وفيات، وتعافي 15 ألفا و688 شخصا .

// انتهى //

19:29ت م

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الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجلت السودان 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و27 وفاة، فيما تم شفاء 448 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى ارتفاع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفا و279 حالة، بينها 1603 وفيات، وتعافي 15 ألفا و688 شخصا .// انتهى //19:29ت م0149

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