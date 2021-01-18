ذوو الفقيد الشيخ محمد القرني يشكرون المعزين والمواسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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عبّر إخوان وأبناء وذوو الفقيد الشيخ محمد بن عايض آل هادي القرني عن شكرهم وتقديرهم لمن قدم لهم العزاء والمواساة في مصابهم وفقيدهم والذي وافته المنية يوم الجمعة، 1/1/2021 بمستشفى الملك فهد بالباحة، حيث شيّع جثمان الفقيد في مركز عفراء والذي كان نقطة انطلاق لتاريخ لا ينسى قضى فيه نحو أربعة عقود لنشر وتطوير التعليم وجمعيات البر ولجان إصلاح ذات البين والمجالس البلدية والتنموية بمحافظة بلقرن.

أصحاب السعادة والسمو يعزون في وفاة الشيخ القرني

وقد تلقى إخوان وأبناء وذوو الفقيد تعازي كلٍ من أصحاب السمو والمعالي والسعادة ومنهم: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الأمير فيصل بن يزيد بن عبدالله آل سعود.

رؤساء جامعات ومسؤولون يعزون ذوي الفقيد

وتلقوا العزاء أيضًا من رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني والمستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس ورئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق بن عبدالله الشدي ورئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ومدير جامعة شقراء سابقًا الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ورئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير الشيخ علي بن محمد القرني ومحافظ محافظة بلقرن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد ورئيس مركز عفراء الأستاذ جايز بن سعيد الأكلبي، وكذلك وكلاء الجامعات والعمداء ومديري التعليم من مختلف مناطق المملكة ورؤساء القطاعات الحكومية والأمنية بمحافظة بلقرن.

كما تلقى ذوو الفقيد العزاء من المشايخ والأعيان والأصدقاء حضوريًا أو هاتفيًا، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشيخ القرني بواسع برحمته وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته ويديم على المجتمع السعودي هذا الترابط والتلاحم.

