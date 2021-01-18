شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة السعودية للمهندسين مساء اليوم تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين، الذي يأتي تماشيا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل للهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين غير السعوديين، بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية العاملة داخل المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مساء اليوم الاثنين 5 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021، بالأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري في مقر هيئة تقويم التعليم بالرياض.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات ستُطبق أيضًا على المهندسين الجدد قبل دخولهم السعودية من خلال المقرات المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الاستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.

يذكر أن الهيئتين وقعتا مذكرة تعاون العام الماضي 2020، تهدف إلى بناء المعايير المهنية الوطنية للمهن الهندسية التي تنظمها هيئة المهندسين، والمشاركة في عمليات بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية بالجامعات السعودية، إضافة إلى جهات التدريب وفق معايير وأطر تحددها وتنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمشاركة في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التخصصية، وبناء الاختبارات المعرفية والعملية اللازمة لترخيص مزاولة المهن وتطويرها وتنفيذها، والتعاون في إعداد وتقديم الاختبارات المهنية لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين.