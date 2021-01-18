السعودية اليوم / هيئتا تقويم التعليم والمهندسين تناقشان تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين



الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

ناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم بالأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وذلك في مقر هيئة تقويم التعليم بالرياض.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات ستُطبق أيضًا على المهندسين الجدد قبل دخولهم المملكة العربية السعودية من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الإستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.

يذكر أن الهيئتين وقعتا مذكرة تعاون العام الماضي 2020م تهدف إلى بناء المعايير المهنية الوطنية للمهن الهندسية التي تنظمها هيئة المهندسين، والمشاركة في عمليات بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية بالجامعات السعودية، إضافة إلى جهات التدريب وفق معايير وأطر تحددها وتنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمشاركة في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التخصصية، وبناء الاختبارات المعرفية والعملية اللازمة لترخيص مزاولة المهن وتطويرها وتنفيذها، والتعاون في إعداد وتقديم الاختبارات المهنية لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين.

// انتهى //

18:28ت م

0146



الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسناقشت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة السعودية للمهندسين اليوم تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين الذي يأتي تماشياً مع توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل للهيئة السعودية للمهندسين بعقد اختبارات مهنية للعاملين غير السعوديين، بما يحقق حماية المجتمع وتقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية العاملة داخل المملكة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم بالأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وذلك في مقر هيئة تقويم التعليم بالرياض.وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات ستُطبق أيضًا على المهندسين الجدد قبل دخولهم المملكة العربية السعودية من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة وشريكها الإستراتيجي (بيرسون فيو) المنتشرة في مختلف دول العالم.يذكر أن الهيئتين وقعتا مذكرة تعاون العام الماضي 2020م تهدف إلى بناء المعايير المهنية الوطنية للمهن الهندسية التي تنظمها هيئة المهندسين، والمشاركة في عمليات بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس والدبلومات في التخصصات الهندسية بالجامعات السعودية، إضافة إلى جهات التدريب وفق معايير وأطر تحددها وتنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمشاركة في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي للبرامج التخصصية، وبناء الاختبارات المعرفية والعملية اللازمة لترخيص مزاولة المهن وتطويرها وتنفيذها، والتعاون في إعداد وتقديم الاختبارات المهنية لأعضاء الهيئة السعودية للمهندسين.// انتهى //18:28ت م0146

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئتا تقويم التعليم والمهندسين تناقشان تفعيل الاختبار المهني للمهندسين غير السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.