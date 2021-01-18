السعودية اليوم / الأردن تسجل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 300340 حالة شفاء بعد تسجيل 1472 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4153 حالة.

// انتهى //

18:11ت م

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عمّان 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 315544 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 300340 حالة شفاء بعد تسجيل 1472 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4153 حالة.// انتهى //18:11ت م0143

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