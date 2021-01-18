السعودية اليوم / الكويت تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.

// انتهى //

17:50ت م

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الكويت 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158244، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 948 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد الحالات المصابة التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5800 حالة.// انتهى //17:50ت م0140

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