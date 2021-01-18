السعودية اليوم / 96 فائزاً بجائزة مدرستي الرقمية بتعليم الأحساء



الأحساء 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

فاز 96 متسابقاً من تعليم الأحساء بجائزة "مدرستي الرقمية" التي نظمتها وزارة التعليم تحت شعار "التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد".

وتهدف المسابقة التي اختتمت أعمالها أمس إلى تعزيز أهمية التعليم الالكتروني ونشر ثقافته وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية.

وأوضح تعليم الأحساء بأن عدد المشاركين بلغ 1623 قدموا 1730 عملاً شملت موضوعات التحقيق صحفي، موشن جرافيك، انفوجرافيك، مقاطع صحفية مرئية ومسموعة، مستند عرض تشعبي، ورسائل إيجابية مؤثرة.

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17:05ت م

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