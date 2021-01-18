السعودية اليوم / أمانة نجران تغرم المقاولين المخالفين في المنطقة بأكثر من 400 ألف ريال



نجران 05 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

غرمت أمانة منطقة نجران عدداً من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بمبلغ 490.500 ألف ريال تمثلت في (55) مخالفة خلال الثلاثة الأشهر الماضية وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشدداً على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية.

وبين أن المخالفات المرصودة تم تطبيقها على الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنى التحتية بسبب عدم التزامهم بالمواصفات والمقاييس الفنية واشتراطات السلامة في تنفيذ المشاريع، حيث تمثلت بعدم قص طبقات الإسفلت حسب الطرق الفنية وعدم ردم الحفر وإعادتها إلى طبيعتها وعدم إزالة المخلفات بعد انتهاء العمل والأضرار .

//انتهى//

17:05ت م

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