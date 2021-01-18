شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشجير بوابة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة العاصمة المقدسة اليوم , بتشجير بوابة مكة، بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة متطوعين من عدة جمعيات خيرية وجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة وفريق سقيا العطا، بهدف تحسين المشهد البصري، والاهتمام بالبيئة من خلال تكثيف أعمال التشجير بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أهمية مبادرة التشجير حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات في المملكة.

من جهته أشار مدير الحدائق وعمارة البيئة بالأمانة المهندس هاني ناصري إلى تكثيف زراعة النباتات الملائمة للبيئة من نوع اللبخ والاراك والغاف والتي لها القدرة على تحمل ظروف البيئة المحلية الحارة، وتسهم في إكساب "بوابة مكة " بعض المكونات الجمالية الحية، التي يظهر تأثيرها بشكل كبير على الأجواء المحيطة.