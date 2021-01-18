زيادة جرعات فيتامين D محفوف بالمخاطر إليكم البدائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة

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في وقت حذرت مدينة الملك سعود الطبية من سُمية فيتامين D التي تحدث بسبب تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية، وشددت على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول المكملات المحتوية على الفيتامينات والمعادن لتفادي الفرط في الجرعات وبالتالي حدوث أي مضاعفات غير مرغوبة، دعا استشاري العظام الدكتور حكيم الصابري، إلى ضرورة الاهتمام بالأغذية التي تزود الفرد بهذا العنصر من الفيتامين.

أطعمة غنية بـ فيتامين D

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوى على فيتامين D مثل الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية كالسالمون، والتونة، المشروم، الحليب، البيض، عصير البرتقال، الشوفان، الجمبري، الزبدة، الزبادي، منتجات الصويا، الكافيار، زيت كبد الحوت، الشوكولاتة الداكنة، فالاهتمام بالتغذية مع التعرض لأشعة الشمس يعد أفضل الحلول لمواجهة نقص هذا الفيتامين.

تقوية الجهاز المناعي

وأشار إلى أن فيتامين دي يعد مهمًا لتقوية الجهاز المناعي، فقد أظهرت الأبحاث أن وجود مستويات جيدة من فيتامين “D” في جسم الإنسان، يساعد في الحفاظ على صحة جهاز المناعة ويحمي من أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، والسرطان والاكتئاب والألم المزمن وأمراض القلب وحتى هشاشة العظام.

التعرض لأشعة الشمس

وخلص الدكتور الصابري إلى القول: يعتبر فيتامين دال أحد أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهون، كما أنه يعمل في الجسم بصورة هرمونية، أي أنه يُصنّع في إحدى مناطق الجسم ويُستخدم في منطقة أخرى، فغالبية فيتامين D التي يحتاجها الجسم يتم تصنيعها تحت الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، وعلى الرغم من أنه يمكن تصنيعه من أشعة الشمس إلا أنه يُمكن الحصول عليه من الأغذية – كما أشرت- وعلى الرغم من عدم وجود أعراض واضحة لنقص فيتامين D، إلا أنه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة إذا لم يتم علاج نقصه.

