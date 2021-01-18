تغريم شخصين 80 ألف ريال بسبب مخالفة نظام السوق المالية

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تغريم اثنين من مخالفي نظام السوق المالية بـ80 ألف ريال.

تفاصيل مخالفة نظام السوق المالية

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2101/ل.س/2020 لعام 1442هـ وتاريخ 1442/05/15هـ الموافق 2020/12/30م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد/ عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة)، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

العقوبات المقررة

وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقًا للتفصيل الآتي:

أولًا: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال.

ثانيًا: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري

فرض غرامة مالية عليه مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال.

حقوق المتضررين

وأكدت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).