الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

وزير العدل: غير مقبول ألا تكون الأحكام مجودة ومحققة لغاياتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بزيارات تفقدية لمحاكم الاستئناف، والعمالية، والجزائية، والتجارية، والعامة، والأحوال الشخصية، والتنفيذ بمحافظة جدة.

وزير العدل يؤكد على جودة الأحكام

وشدد الصمعاني على أنه في ظل التطور القضائي – إجراءً وموضوعًا – يجب أن يواكب ذلك جودة عالية في التسبيب، ودقة تكييف الواقعة، ومطابقة العقوبة للفعل، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للقضاء يتابع ذلك بكل دقة، فلن يُقبل إلا أن تكون الأحكام القضائية مجودة ومحققة لغاياتها.

وشدد على أهمية سرعة إنجاز القضايا، وخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، لتحقيق العدالة الناجزة.

وثمن وزير العدل الدعم الكبير واللامحدود الذي يجده المرفق العدلي من القيادة الرشيدة، مما أثمر فيما نجده اليوم من تطور وتقدم في المرفق العدلي، وحقق كفاءة العمل والتميز المؤسسي.

وقدم الصمعاني شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والموظفات العاملين في محاكم محافظة جدة، على ما يبذلونه من جهود للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.

معالجة مواطن الخلل والقصور

وأكد على أهمية مواصلة الجهود، والتفاعل في التجاوب مع أي شكوى، والعمل على معالجة مواطن الخلل والقصور، مبينًا أن مركز العمليات العدلي يتابع الأداء اليومي التشغيلي ويعمل على تغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطور في أعمال المرافق العدلية كافة.

يذكر أن وزير العدل أطلق يوم أمس الأحد النظام الإلكتروني “تنفيذ” في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة؛ بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وذلك خلال اللقاء الدوري لرؤساء محاكم التنفيذ في محافظة جدة.



