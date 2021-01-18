نصائح مهمة لتفادي أمراض القلب بعد سن الـ35

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

بعد سن الـ35 قد تزداد فرص التعرض للعديد من أمراض القلب، ومنها انسداد الشرايين؛ نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع الكوليسترول والتدخين واتباع نمط الحياة غير الصحي وكثرة تناول الوجبات السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون والزيوت المهدرجة.

تناول الأطعمة الصحية

وينصح استشاري القلب الدكتور أرشد خان، جميع أفراد المجتمع بالحرص على تناول الأطعمة الصحية من الخضراوات والفواكه، والابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تؤثر بالسلب على صحة القلب، موضحًا لـ”متابعات الخليج 365 “، أن عدم توازن نسبة الكوليسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كما أكد على أهمية الالتزام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم، لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، إذ يعد المشي من أفضل هذه التمارين، فالتمارين الرياضية مهمة في تخليص الجسم من الدهون والسموم، التي تشكّل مشكلة خطيرة وكبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

النيكوتين خطر قاتل

وأرجع أسباب أمراض القلب عند المدخنين إلى كون الدخان غنيًا بمادة النيكوتين، وهي تتسبب في تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، إذ يحتوي الدخان على نسبة عالية من أول أكسيد الكربون، الذي يحفز الكولسترول على الترسّب على جدران الأوعية الدموية، وهذا الأمر أيضًا جعل الأطباء يشخّصون حالات مبكرة لأزمات القلب للأفراد الذين لم تتجاوز أعمارهم (٣٠) عامًا.

أمراض القلب والوجبات السريعة

وطالب الدكتور خان في ختام حديثه، بالابتعاد عن الوجبات السريعة؛ لأن هذه الوجبات غنية بكميات كبيرة من الدهون، وغنية بالكولسترول، والكمية الفائضة من الكوليسترول تتراكم على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي تنسد هذه الأوعية، تجنب التدخين والمعسل والشيشة، الحد من تناول الملح في اليوم، بحيث لا تتجاوز ٥ غرامات، فالملح من العوامل التي تساعد على رفع ضغط الدم، وبالتالي تزداد نسبة الإصابة بأمراض القلب، ممارسة الرياضة وأبسطها المشي.

كما نصح بتناول الأسماك والتي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأوميجا 3 والتي لها دور كبير في الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية وتقوية عضلة القلب، التقليل من تناول النشويات مثل الأرز والمعكرونة والبطاطس، والتي تؤثر على نسبة الكوليسترول بالدم الذي – كما أوضحت- يترسب على جدران الأوعية الدموية، مما يمهد للإصابة بالأمراض المرتبطة بالقلب.

