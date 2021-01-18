فيديو.. ضبط مصنع خمور في الرياض به 40 برميلًا يديره إثيوبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بث سناب الداخلية مقطع فيديو يبين ضبط مصنع للخمور في أحد أحياء الرياض يديره وافد إثيوبي، وبه كميات كبيرة من الخمور المصنعة محليًا.

تفاصيل ضبط مصنع الخمور في الرياض

وقالت الداخلية إنه امتداد للجهود المبذولة من قبل الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض فقد تم ضبط مصنع للخمور داخل مجرى وادي حنيفة، واتضح احتواء المصنع على عدد 40 برميلًا وعدد 420 قارورة جميعها مملوءة بالخمر المصنع محليًا كما تم ضبط أدوات التصنيع.

ويدير المصنع وافد من الجنسية الإثيوبية مخالف لنظام أمن الحدود تم القبض عليه وإيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات.

الإجراءات الأمنية متواصلة

وفي سياق متصل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

