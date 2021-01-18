الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الجزر يوميًا ؟

متابعات الخليج 365: ترجمة: منة الله أشرف

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يعد الجزر من أكثر الخضراوات توفرًا، وعلى الرغم من شهرته إلا أن معظم الأشخاص لا تأكل ما يكفي منه للاستفادة بفوائده، ويمكن تناوله بأكثر من طريقة سواء طهيه مع الطعام أو إضافته إلى السلطة أو تناوله كعصير والطريقة الأخيرة هي الأفضل للحصول على فوائد مكثفة منه بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

10 فوائد لعصير الجزر

يعتبر العصر طريقة رائعة للحصول على جميع فوائد الجزر، فقط تأكد من الاحتفاظ باللب في الكوب الخاص بك للحصول على الألياف الصحية للأمعاء، وإليك أبرز فوائده.

1- يقوي المناعة

عصير الجزر مليء بالفيتامينات والمعادن التي تغذي خط الدفاع الطبيعي لجسمك وهي جهاز المناعة، حيث يحافظ فيتامين A على خلايا الجلد والأغشية المخاطية، كما أنه يلعب دورًا في نمو خلايا الدم البيضاء والحفاظ عليها، كما يعزز فيتامين C من المناعة أيضًا ويحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

كما يحتوي على الحديد والزنك والنحاس، وهي ثلاثة معادن رئيسية تساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة الالتهابات.

2- الحفاظ على نسبة الكوليسترول والسكر في الدم

هذا الخضار منخفض الكربوهيدرات مما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويساعد محتوى الألياف على التحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق إبطاء تحلل الجلوكوز أثناء عملية الهضم، كما تعمل مضادات الأكسدة على تعديل امتصاص الكوليسترول وإفراز الأحماض الصفراوية لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

3- يطهر الكبد

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن شرب عصير الجزر مفيد في علاج إصابات الكبد كما يمتص سموم الكبد ويساعد جسمك على التخلص منها.

4- بشرة متوهجة

يحتوي على مضاد الأكسدة بيتا كاروتين الذي يساعد على منع شيخوخة الجلد والجفاف المفرط، ويمنع هذا المركب أيضًا الضرر الناجم عن الشمس، وفي الوقت نفسه يساعد مركب اللايكوبين في تحسين مظهر ونعومة الجلد.

5- يقوي عظامك

فيتامين K، الموجود بكميات كبيرة في الجزر، يعمل مع فيتامين د والكالسيوم لزيادة كثافة العظام، وتعمل هذه المركبات أيضًا على تسريع عملية شفاء العظام المكسورة.

6- يزيد الأيض

الجزر غني بمجموعة فيتامينات B وحمض الفوليك التي تساعد جسمك على حرق الدهون المخزنة داخل الجسم، كما أنه يلعب دورًا في زيادة كتلة العضلات لزيادة إنفاق الطاقة أثناء التدريبات وبعدها.

7- صحة الفم

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الجزر تزيد من إنتاج اللعاب، وهو أمر أساسي لمنع تسوس الأسنان، كما أنه بعض العناصر الغذائية الموجودة فيه مضادة للبكتيريا، مما يساعد على منع تسوس الأسنان والعدوى، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الفم والبلعوم والحنجرة.



