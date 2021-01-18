وثائق مسربة تكشف: ثمن العفو الرئاسي من ترامب مليونا دولار  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

روّج محام ترامب، رودي جولياني أن ثمن العفو الرئاسي هو مليونا دولار، فهذا المبلغ يمكن أن تشتري به عفوًا من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حسبما كشف تقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز، ويأتي ذلك تزامنًا مع تزايد المخاوف من أن الرئيس قد يستخدم أيامه الأخيرة لإصدار عدد كبير من قرارات الرأفة والعفو.

ووفقًا للعديد من الوثائق التي راجعها فريق الصحيفة الأمريكية، ومقابلات مع أكثر من 30 شخصًا من أعضاء جماعات الضغط والمحامين، فإن العديد من حلفاء ترامب قد استفادوا كثيرًا من خلال ما وُصف بـ فرض رسوم للتأثير على الرئيس لإصدار العفو.

استغلال العفو الرئاسي لتحقيق مكاسب بالملايين

وفي إحدى الوثائق، وافق مستشار كبير سابق في حملة ترامب على تلقي مبلغ قدره 50 ألف دولار نظير تأثيره على الرئيس لإصدار عفو عن جون كيراكو، الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الذي أُدين بالكشف عن معلومات سرية.

وذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي رودي جولياني، أخبر كيرياكو أثناء تناول المشروبات في فندق ترامب في واشنطن العاصمة، أنه إذا دفع لمحامي ترامب الشخصي مليوني دولار، فسيستخدم نفوذه كواحد من أقرب مستشاري الرئيس لتأمين العفو عنه.

وعلى الرغم من أن كيرياكو لم يقبل العرض، إلا أن أحد زملائه نبه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى احتمال قيام جولياني ببيع العفو بشكل غير قانوني، لكن عمدة مدينة نيويورك السابق والمحامي الشخصي لترامب طعنوا في هذا الوصف.

وقد كشفت التقارير الأخيرة أيضًا أن جولياني لم يعد الشخص المفضل لدى الرئيس في الآونة الأخيرة بسبب محاولاته القانونية الفاشلة للطعن في نتائج الانتخابات.

وحصلت صحيفة نيويورك تايمز على وثيقة أكد فيها كيرياكو على أنه التقى مع مدير التسويق السابق في حملة ترامب، جورجي جيجيكوس، في عام 2018، وقال في الوثيقة: قيل لي إن علي طلب العفو حتى أتمكن من الحصول على معاشي التقاعدي، ووعدوني بالعفو الرئاسي مقابل 50 ألف دولار قيمة إقناع الرئيس، و50 ألف دولار أخرى كمكافأة إذا تم تأمين العفو.

وقال كيرياكو إنه في عام 2020، أثناء سعيه للحصول على عفو، التقى جولياني لتناول المشروبات في فندق ترامب، وعندما أخذ استراحة في الحمام، اقترح عليه أحد المقربين من المحامي أن جولياني يمكن أن يساعد، متابعًا: قال لي إنه يريد مليونَي دولار فضحكت وقلت هل فقدت عقلك؟ حتى لو كان لدي مليونا دولار، فلن أنفقها لاسترداد معاش تقاعدي قدره 700 ألف دولار.

وبالإضافة إلى محام ترامب، كشفت الصحيفة أيضًا أن أحد الأعضاء الذي كان يقدم المشورة إلى البيت الأبيض لترامب بشأن العفو، تمكن أيضًا من تحقيق المكاسب من خلال نفس الأمر.

وتابع التقرير: جمع بريت تولمان عشرات الآلاف من الدولارات، وربما أكثر، للضغط على البيت الأبيض لإصدار العفو لثلاثة أشخاص مختلفين على الأقل، منهم ابن سيناتور أركنساس السابق.

وكان قد قال السناتور الجمهوري السابق عن ولاية أركنساس، تيم هاتشينسون، البالغ 71 عامًا، والذي خدم في الكونجرس من عام 1993 إلى عام 2003، إن نظام العدالة الجنائية الأمريكي معطوب بشدة ومعيب بشدة.