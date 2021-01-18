فيديو.. السفير الأمريكي بعد تلقيه لقاح كورونا بالرياض : نحن بحاجة لأن نكون مثلكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أشاد السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد، بما تقدمه المملكة من خدمات للحصول على لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين.

وبعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أبدى السفير الأمريكي اندهاشه من براعة الممرضة التي أعطت له الجرعة حيث قال :” كانت هذه إبرة عظيمة جدًا.. لم أشعر بها ولا بأية مشاكل”.

وقال السفير أبي زيد : شكرًا لما تصنعونه لبلادكم .. نحن معجبون جدًا بما تقومون به .. نحن بحاجة إلى أن نكون مثلكم في هذا الشأن”.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق صحتي.

وأكدت الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏.