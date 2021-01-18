شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لـ«الخليج 365»: لا مجال لـ«الواسطة» في الحصول على لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، أنه لا يمكن الحصول على تطعيم لقاح كورونا (كوفيد-19) دون التسجيل عبر تطبيق «صحتي»، لافتاً إلى أن التسجيل إلكتروني فقط، وبالتالي انتظار رسالة لدراسة الأهلية وتحديد الموعد.

وأوضح أبو عنق أن مركز لقاحات «كوفيد-19»، يقوم بتطعيم الفئات المستهدفة وفق المراحل المعلنة من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أن التطبيق دقيق جدا ولا مجال للاستثناءات في الحصول على التطعيم إلا عبر التطبيق.

وأهاب أبو عنق بالجميع تسجيل موعد عبر تطبيق «صحتي» سواء للمواطنين، أو المقيمين للوصول إلى مرحلة الأمن الصحي بشكل كامل.

وأوضح أن الوقت المستغرق للفرد للحصول على اللقاح لا يتجاوز 22 دقيقة منذ وصوله لمقر المركز وحتى خروجه منه، وأنه تم تخصيص منطقة للفرز البصري للمراجعين تشمل قياس الحرارة، والتأكد من تفعيل تطبيق «توكلنا»، ومنطقة أخرى للانتظار تحقق التباعد الجسدي، يتم فيها تقديم خدمة التوعية الصحية للراغبين في الحصول على اللقاح، وشرح الإجراءات الوقائية بعد الحصول على التطعيم، بعدها يتم انتقال المستفيد لمنطقة التطعيم والملاحظة، التي تستغرق 15 دقيقة كحد أقصى.

كما تم تجهيز غرفة للطوارئ بالمركز مزودة بكافة المستلزمات الطبية وغير الطبية اللازمة لإسعاف الحالات الطارئة -لا قدر الله-، داعياً أفراد المجتمع إلى الثقة بما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تنفذها وزارة الصحة، التي تقوم بمتابعة ورصد كافة المستجدات المتعلقة بهذه الجائحة، وكيفية التعامل معها بالطرق المثالية.

ونوّه أبو عنق بضرورة التقيد التام بلبس الكمامة، وترك المسافة الآمنة، وتهوية الأماكن بالشكل الجيد، والمداومة على غسل اليدين.