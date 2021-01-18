شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 170 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 161 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 170 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 161 حالة إضافية، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 365.099 حالة، من بينها 1922 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 317 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 356.848 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6329 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.74%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.52%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (67)، منطقة مكة المكرمة (38)، المنطقة الشرقية (25)، منطقة المدينة المنورة (22)، منطقة حائل (5)، منطقة نجران (5)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة عسير (2)، منطقة جازان (1)، منطقة تبوك (1)، منطقة القصيم (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (43)، جدة (22)، ينبع (15)، حوطة بني تميم (8)، مكة المكرمة (7)، المدينة المنورة (6)، الجبيل (6)، الخرج (6)، الدمام (5)، الخبر (5)، رابغ (5)، حائل (4)، نجران (4)، وادي الدواسر (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (49)، جدة (19)، مكة المكرمة (9)، الظهران (7)، عرعر (6)، المدينة المنورة (5)، الدمام (5)، بيشة (4)، بريدة (3)، المجمعة (3)، الخبر (3)، ينبع (3)، الجبيل (3)، الخرج (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.