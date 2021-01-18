وزارة الصحة تكشف حصيلة التعافي الجديدة من كورونا بالمحافظات والمناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 161 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، وتصدرت الرياض عدد حالات التعافي بتسجيل 49 حالة جديدة، وتلتها جدة بتسجيل 19 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 9 حالات والظهران 7 وعرعر 6 والمدينة المنورة والدمام 5 حالات لكل منهما، وسجلت بيشة 4، وتم تسديل 3 حالات في كل من بريدة والمجمعة والخبر وينبع والجبيل والخرج.

وتم تسجيل حالتي تعافٍ في كل من البرك والدوادمي والمخواة وحوطة بني تميم ووادي الدواسر وبللسمر، وسجلت حالة تعاف واحدة في كل من الدائر والأسياح والقوارة والريضة وحوطة سدير وتبوك وأبها ونجران والدلم أبو عريش والزلفى وعنيزة والكامل والسليمي ومهد الذهب وحريملاء والحريق وشرورة وظهرات الجنوب والعلا والسليل والقويعية ونمير والدرعية وبني حسن وساجر والمبرز.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 365099 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356848 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 6329 حالة.

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