أخبار السعودية اليوم.. إيداع 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» خلال 3 سنوات.. والسفير الأمريكي بالرياض يتلقى لقاح كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الاثنين 18 يناير 2021 منها: إيداع 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» خلال 3 سنوات، ومدينة حائل تسجِّل أقل درجة حرارة بالمملكة، و تجديد جواز السفر في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الصلاحية.

إيداع 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» خلال 3 سنوات

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج (سكني) من وزارة الإسكان والصندوق العقاري منذ بداية تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020.

السفير الأمريكي بالرياض يتلقى لقاح كورونا ويشيد بكفاءة الأطقم الصحية

تلقى السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19)، مؤكدًا مأمونية وفعالية اللقاح.

مرور الطائف يضبط قائد مركبة وثّق مخالفته بمواقع التواصل

تمكّن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثق ارتكابه مخالفة مرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الأرصاد: مدينة حائل تسجِّل أقل درجة حرارة بالمملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة حائل سجلت فجر اليوم الاثنين، أقل درجة حرارة بين مدن المملكة.

الجوازات: تجديد جواز السفر في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الصلاحية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تجديد جواز السفر في أي وقت، دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

فريق طبي بجازان يُنهي معاناة طفلة مع الهزال المزمن وآلام البطن

تمكّن أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة طفلة تعاني من التواء غير كامل للأمعاء، والتصاقها بالكبد برباط خلقي، وذلك بوساطة المنظار الجراحي.

التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تقديم طلب للحصول على دعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب للحصول على دعم ساند للتعطل عن العمل.

«الزكاة والدخل» تضبط 622 مخالفة ضريبية في أسبوع

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط 622 مخالفة ضريبية في الأسواق والمحلات التجارية الأسبوع الماضي، وذلك على إثر 2.864 جولة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش الميداني في الهيئة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وزارة العدل: 5 مميزات لإطلاق نظام التنفيذ في المملكة

حددت وزارة العدل 5 مميزات لإطلاق نظام التنفيذ في المملكة، من أبرزها توحيد 5 أنظمة في نظام واحد متقدم.

الأحوال المدنية: التصوير بالثوب الملون في بطاقة الهوية «غير ممنوع»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن التصوير بالثوب الملون من أجل بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه لا يشترط التصوير بالثوب الأبيض.

تطبيق توكلنا: 4 خطوات لإضافة التابعين والعمالة المنزلية

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طريقة تعديل أو إضافة الأبناء والمكفولين والعمالة المنزلية، إلى حساب رب الأسرة، وذلك عبر أربع خطوات بسيطة.

«الحيزان» عن طقس الاثنين: بداية تدفق الرياح الشمالية على بعض مناطق المملكة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل عام، وبداية تدفق الرياح الشمالية على شمال المملكة.

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