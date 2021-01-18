شرطة الرياض تقبض على مواطنين دفعا وافدا في مجرى مائي

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين اثنين، قاما بدفع وافد في أحد المجاري المائية، ووثقا ذلك في مقطع مصور تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من تحديد هوية المتورطين في الفيديو المتداول، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر.

وأضاف أن ذلك جاء بعد ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام شخصين بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابهما في إحدى منصات التواصل.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أنه جرى إيقاف الجانيين واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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