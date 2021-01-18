«الداخلية» تجدد تذكيرها بعقوبة التجمعات العائلية ومخالفة إجراءات كورونا

جددت وزارة الداخلية، تحذيراتها من التجمعات العائلية ومخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن أي تجمع عائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو الشاليهات لأكثر من 50 شخصًا، في حيز واحد أو محدد، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، يعاقب المسؤول أو صاحب المنشأة بالغرامة التالية:

في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال لصاحب المنشأة أو المسؤول، و5 آلاف ريال عقوبة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور أو المتسبب في ذلك.

في المرة الثانية غرامة 20 ألف ريال لصاحب المنشأة او المسؤول، و10 آلاف ريال عقوبة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور او المتسبب في ذلك.

في المرة الثالثة، مضاعفة العقوبة لصاحب المنشأة او المسؤول وإحالته إلى النيابة، والإحالة إلى النيابة الحضور أو صاحب الدعوة للحضور أو المتسبب في ذلك

وأكدت الداخلية، انه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت المخالفة للمرة الثانية يتم إغلاق المنشأة لمدة 6 اشهر.

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