الجوازات: تجديد جواز السفر في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الصلاحية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطن أو المواطنة تجديد جواز السفر في أي وقت، دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وذكرت الجوازات –عبر تويتر-: «أخي المواطن.. أختي المواطنة.. عبر منصة (أبشر) الإلكترونية، بإمكانك تجديد جواز سفرك في أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز».

وأوضحت أنه يمكن استلام الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة «واصل» من البريد السعودية.

وتابعت الجوازات أنه يشترط خلوّ سجل المستفيد من المخالفات المرورية، ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر.

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