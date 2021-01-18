«الصحة»: تسجيل 170 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 161 حالة ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 365099 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356848 حالة.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6329 حالة.

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