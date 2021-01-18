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باكستان تدين إطلاق الحوثيين مقذوفًا عسكريًا تجاه السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة..

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق مقذوف عسكري تُجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي اليوم: إن هذه الهجمات تهدد سلامة المملكة العربية وأمنها، وكذلك المنطقة، مضيفةً أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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