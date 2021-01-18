القبض على شخصين تورّطا في سرقة متعلقات السيارات بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين تورطا في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورّطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض.

وأشار متحدث شرطة الرياض، إلى أنه جرى إيقاف الجانيين واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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