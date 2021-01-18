قائد القوات الجوية الملكية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الدفاع- عبر حسابها على تويتر- أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في 17 ديسمبر الماضي، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وتم إقامة مراكز للتطعيم في كل من: الرياض وجدة والظهران والمدينة المنورة، وسيتم خلال الأيام القادمة افتتاح مراكز أخرى في باقي المناطق.

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قائد القوات البرية الملكية السعودية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا