بالصور.. السفير الأمريكي بالرياض يتلقى لقاح كورونا ويشيد بكفاءة الأطقم الصحية

تلقى السفير الأمريكي في الرياض، جون أبي زيد، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19)، مؤكدًا مأمونية وفعالية اللقاح.

وذكرت السفارة الأمريكية بالرياض- عبر تويتر- أن السفير الأمريكي جون أبي زيد، تلقى الجرعة الثانية من لقاح (كوفيد - 19). مشيرة إلى أن السفير قال خلال زيارته لمركز اللقاح: «أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال».

وأشاد السفير الأمريكي بتنظيم عملية التطعيم، قائلا «إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذين شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة».

يُذكر أن وزارة الصحة بدأت في 17 ديسمبر الماضي، حملة للتطعيم ضد كورونا، وتم إقامة مراكز للتطعيم في كل من: الرياض وجدة والظهران والمدينة المنورة، على أن يتم- خلال الفترة القادمة- افتتاح مراكز أخرى في باقي المناطق.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح موقف الفئات المستثناة من لقاح كورونا

متحدث «الصحة»: لم نرصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن