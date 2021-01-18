السعودية اليوم / الإمارات تستضيف المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل



أبوظبي 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية وبرلمان الطفل العربي اليوم اتفاقية لاستضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل في إمارة الشارقة.

وقع عن دولة الإمارات مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد عبدالرحمن الجرمن، وعن البرلمان العربي للطفل الأمين العام أيمن عثمان الباورت.

وتهدف اتفاقية استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي وبلورة التصورات والرؤى المشتركة بين أطفال الدول العربية فيما يخصهم من قضايا رعاية وحماية الطفولة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما تهدف إلى إكساب الأطفال مهارة التحاور وتقبل الرأي الآخر وتعزيز دورهم تجاه قضاياهم الوطنية والعربية، إضافة إلى إعداد جيل قيادي للمستقبل وتأهيل الطفل العربي لممارسة العمل البرلماني.

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15:50ت م

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