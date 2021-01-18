السعودية اليوم / إجراء 1593 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب في الدمام



الدمام 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

أُجرى مركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب في الدمام خلال العام 2020م , 1593 عملية قسطرة قلبية تكللت بالنجاح ولله الحمد .

كما قدّم المركز خدماته الصحية خلال نفس الفترة لـ28198 مستفيداً, وذلك عبر العيادات الخارجية، إضافةً إلى إجراء 387 عملية قلب مفتوح للكبار وبعضها للأطفال، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوفرة لمرضى القلب والشرايين.

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15:47ت م

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