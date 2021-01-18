السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس اجتماعاً لتطوير المنطقة المركزية وتوفير مواقف متعددة الأدوار بالأماكن المزدحمة بمدينة بريدة



بريدة 05 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم , اجتماعاً لمناقشة تطوير المنطقة المركزية وتوفير مواقف متعددة الأدوار في المواقع المزدحمة بمدينة بريدة لخدمة زوار المنطقة.

وناقش سموه خلال الاجتماع الحلول والمقترحات التخطيطية لإيجاد المواقف في المواقع المزدحمة، مشيراً إلى أهمية مراعاة إيجاد مواقع قريبة تخدم كبار السن والأسر والأطفال وتكون سهلة العبور، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية في ذلك لتسريع إيجاد الحلول وتوفير هذه الخدمات لأهالي وزوار المنطقة كافة، مشيداً سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة دائماً لخدمة كل المشاريع التنموية بالمنطقة ، مقدماً شكره للجميع على ما يبذلونه من جهود للمساعدة في إنجاز مثل تلك الأعمال الخدمية.

واستمع سموه خلال الاجتماع لتفاصيل الدراسات المقدمة من قبل أمانة المنطقة بمشاركة عدد من القطاعات لوسط المدينة تجاه تطوير واستثمار المنطقة المركزية وإيجاد مواقف ذكية ومبنى متعدد الأدوار وساحة متعددة الاستخدام ومواقع استثمارية لخدمة الزوار خاصة من كبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من المستفيدين من تلك الخدمات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ورئيس الغرفة التجارية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، ومدير إدارة المرور بالمنطقة العميد صالح العواجي.

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15:40ت م

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