السعودية اليوم / وحدة أبحاث النحل بجامعة الملك خالد تطلق برنامجاً لتأهيل الشباب على مهنة النحل ومنتجاته



أبهـا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

أطلقت وحدةُ أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد, بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجمعية " نحال "أمس برنامجاً لتأهيل الشباب السعودي للعمل في حرفة تربية النحل وإنتاج العسل.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع " دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته "، بهدف نشر وتعزيز ثقافة تربية النحل في المملكة العربية

وقدّم المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة نبذة عن البرنامج، والخِدْمات التي تقدمها الجامعة من خلال الوحدة، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للمتدربين .

يذكر أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد تضم منحلاً بحثياً تطبيقياً، ومختبراً لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، وكذلك مختبر لإنتاج سم النحل.

// انتهى //

15:38ت م

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أبهـا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأطلقت وحدةُ أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد, بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وجمعية " نحال "أمس برنامجاً لتأهيل الشباب السعودي للعمل في حرفة تربية النحل وإنتاج العسل.ويأتي البرنامج ضمن مشروع " دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته "، بهدف نشر وتعزيز ثقافة تربية النحل في المملكة العربية السعودية ضمن برامج تنمية القدرات البشرية في رؤية المملكة 2030، ومواكبة متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.وقدّم المشرف على وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بالجامعة الدكتور حامد بن علي آل غرامة نبذة عن البرنامج، والخِدْمات التي تقدمها الجامعة من خلال الوحدة، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للمتدربين .يذكر أن وحدة أبحاث النحل وإنتاج العسل بجامعة الملك خالد تضم منحلاً بحثياً تطبيقياً، ومختبراً لتحليل منتجات النحل، إضافة إلى مختبر لتشخيص أمراض النحل، وآخر لتربية الملكات، وكذلك مختبر لإنتاج سم النحل.// انتهى //15:38ت م0103

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة أبحاث النحل بجامعة الملك خالد تطلق برنامجاً لتأهيل الشباب على مهنة النحل ومنتجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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