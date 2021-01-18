استقرار متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 18 يناير 2021، في معظم البنوك العاملة في مصر، وسط هدوء في التعاملات.



ووفقا ل"العين الإخبارية"، كشف مسح جاء بنك HSBC كأفضل بنك تبيع له الريال السعودي مقابل 4.17 جنيه، وجاء بنك عودة كأفضل بنك تشتري منه الريال السعودي مقابل 4.19 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 4.1656 جنيه للشراء، و4.1924 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الريال السعودي نحو 4.0971 جنيه للشراء، و4.1887 جنيه للبيع. وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي) قفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 15.6275 جنيه للشراء، و15.7275 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 18.8749 جنيه للشراء، و19.0020 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 21.2315 جنيه للشراء، و21.3752 جنيه لبيع.

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2546 جنيه للشراء، و4.2822 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.5419 جنيه للشراء، و51.8888 جنيه للبيع.