شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - أوكراني في مجال خدمات النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة ومجلس وزراء أوكرانيا، والتي مثلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران أوليكساندر بيلتشوك ، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.