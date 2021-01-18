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الجوف والباحة بلا حالات كورونا جديدة والرياض تتصدر الإصابات اليومية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

الجوف والباحة بلا حالات كورونا جديدة والرياض تتصدر الإصابات اليومية

تعافي 356848 شخصًا من بين 356099 إصابة مؤكدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (161) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (356848) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1922) حالة من بينها (317) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (356099) حالة، توفي منهم (6329) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (170) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 67، مكة المكرمة 38، المنطقة الشرقية 25، المدينة المنورة 22، حائل 5.

ولم يتم تسجيل أية حالات جديدة في كل من منطقتي الجوف والباحة فيما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:

توزيع إصابات كوفيد 19 بحسب المناطق

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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