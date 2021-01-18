شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: قمة العشرين وسعت آفاق الشراكة بين المملكة وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني.

ونوه سموه بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، من خلال العلاقات الثنائية المباشرة التي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، إضافةً إلى شراكة البلدين لإنجاح استضافة جمهورية إيطاليا لقمة العشرين العام الحالي، إضافةً إلى التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً سموه لجمهورية إيطاليا مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه عبر سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة السيد روبرتو كانتوني عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن العلاقات بين المملكة وإيطاليا عززت التواصل على مختلف المستويات، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً داوم التقدم والازدهار.