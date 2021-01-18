طريقة تقديم طلب تنفيذ إلكتروني في وزارة العدل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

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أعلن وزير العدل أمس إطلاق نظام تنفيذ في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين، وتلافي جميع الإشكالات السابقة التي كانت تواجه عمل قضاء التنفيذ مثل تأخر تحويل المبالغ المالية، ورفع منع التعامل المالي.

ما هو نظام تنفيذ ؟

هو نظام تشغيلي ذكي يتمتع بأدوات تقنية متطورة تستهدف رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي في محاكم التنفيذ، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات، وضمان سلامة وصحة القرارات الصادرة لتكون على مستوى عالٍ من الأمان والدقة والجودة.

مزايا نظام التنفيذ الإلكتروني

ويختصر نظام التنفيذ الإلكتروني الجديد 70 إجراءً إلى 5 إجراءات، ويختزل 5 أنظمة تشغيل في نظام واحد يتميز بأدوات تفاعلية ذكية، مثل خاصيّة التنبيه الذكي التي تسرّع عملية اتخاذ القرارات للطلبات، وتجهيز متطلبات الإجراءات التالية آليًا دون الحاجة للتدخل البشري.

طريقة تقديم طلب تنفيذ إلكتروني

يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية :