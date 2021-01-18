شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين تورطا في ارتكاب عددٍ من الجرائم في عدد من أحياء الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر، تورطا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة مركبات واستخدامها في ارتكاب جرائم كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية، وذلك في عدد من أحياء مدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية، و إحالتهما إلى النيابة العامة.

