شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتورطَيْن بدفع وافد في مجرى مائي بموقع بري في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.