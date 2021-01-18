

الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

أعلنت الأمم المتحدة أنها تعمل على إنشاء ملاجئ إضافية للاجئين الإثيوبيين في مخيم "أم راكوبة" شرق السودان، بعد إشغال المخيم بطاقته القصوى.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" اليوم، أنه علّق نقل اللاجئين إلى مخيم "أم راكوبة" في ولاية القضارف السودانية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ طاقته القصوى”، مشيرًا أنه يتواصل العمل لإنشاء ملاجئ وخيام إضافية في المخيم وتوسيع الأرض التي خصصتها الحكومة له.

وذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت 58 ألفا و612 لاجئا إثيوبيا في السودان،نقل 20 ألفا و572 منهم لمخيم أم راكوبة في ولاية القضارف، و6 آلاف و292 إلى مخيم الطنيدبة بالولاية ذاتها.

// انتهى //

14:13ت م

0079





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة تنشئ ملاجئَ جديدة للاجئين الإثيوبيين في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.