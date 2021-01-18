السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة العقيق



الباحة 05 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة أهالي محافظة العقيق المكلف سالم بن حفيّان وأعضاء اللجنة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من رئيس لجنة أهالي العقيق عن أهداف اللجنة ومهامها ، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعقد لقاءات مع مديري أفرع الوزارات ، ومتابعة المشاريع التي تقام بالمحافظة وكل ما يخص الشأن العام للأهالي وغيرها من المهام التي تخدم المواطن .

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بعمل اللجنة في نقل الصورة الحقيقية لاحتياج المواطن والبحث عن أفضل الحلول المناسبة ، حاثاً على بذل كل الجهود للارتقاء بالمحافظة والحرص على مساندة لجنة إصلاح ذات البين بالعقيق .

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14:11ت م

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