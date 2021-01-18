السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بمخطط "15" بإسكان ضاحية الملك عبدالله



جيزان 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

تفقد صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، مشروع تطوير إسكان ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة جيزان.

واطلع سموه خلال جولته التفقدية على سير العمل بالمخطط "15" من مشروع الضاحية الذي يعد واحدًا من مشروعات البيع على الخارطة الذي تنفذه وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن بن سالم السهيمي والقائمين على المشروع عن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً، التي تضم 1,236 وحدة سكنية تقام على مساحات تترواح بين 300 و 500 متر مربع لكل وحدة، والمراحل المستقبلية للمشروع الذي ينفذ بقيمة إجمالية تقدر 3,310,702.695 ريالًا، ويضم عند اكتماله 4170 وحدة سكنية موزعة على أربعة نماذج، صممت لتلبي احتياجات المستفيدين على مساحة إجمالية تبلغ 4,245,464 متراً مربعاً متكاملة الخِدْمات للبنية التحتية والفوقية، مما يسهم في توفير متطلبات جودة الحياة لضواحي السكنية المطورة في المرحلة الحالية.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية الدور المناط بوزارة الإسكان ممثلة في فرعها بالمنطقة في توفير الحلول والخيارات السكنية المتنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص للأهالي، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتلبية تطلعات المواطنين بجميع مناطق المملكة، وتأمين رغباتهم بما يمكّنهم من تملك مساكنهم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يضمن إنجاز المشروع في الوقت المحدد له وَفْق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

// انتهى//

14:05ت م

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