السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 16 طنًا من السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في بنغلاديش



دكا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا، استفاد منها 3,500 فرد في منطقة شيتا قونق، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.

ويأتي المشروع استمرارًا للدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لمهجري الروهينجا للتخفيف من معاناتهم.

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14:04ت م

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