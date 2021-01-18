السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2920 حقيبة مدرسية في مديرية الحوطة بلحج



لحج 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 2920 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفاً في عدة مدارس بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 2.920 طالباً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

// انتهى //

14:03ت م

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